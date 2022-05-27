Подростки из Краснодарского края могут отправиться в тюрьму за угон «Оки»

Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет могут отправиться в тюрьму за угон автомобиля в селе Отрадо-Кубанском Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ситуация произошла ночью 29 октября 2021 года. Подростки угнали незапертую «Оку» с частного двора и отправились кататься. Во время поездки они не справились с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. Машину поставили на место и бросили рядом с одним из частных домов. После этого они разошлись по домам.

Владелец машины написал заявление в полицию. В результате сотрудники органов обнаружили злоумышленников. Против них возбудили уголовное дело. Теперь подросткам грозит до семи лет лишения свободы.