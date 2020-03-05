    05 марта 2020, 03:38

    Жителя Ленобласти приговорили к пожизненному за убийство 3 человек

    Ирина Нагайникова

    36-летнего жителя города Пикалево приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на СК РФ по Ленинградской области.

    Мужчина совершил преступление в 2018 году.

    Он распивал спиртные напитки в компании, и между ним и его спутниками возникла ссора. Преступник набросился на собутыльников с ножом. Он убил хозяина дома, а после мужчину 55 лет и женщину 58 лет.

    Приговор не вступил в законную силу.