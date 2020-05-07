Убийце из Рязани добавили тюремный срок за мат в сторону присяжных

Помимо убийств Барышева осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия. После того как присяжные признали подсудимого виновным, судья спросил его, согласен ли тот с мнением жюри. Барышев отреагировал на это с матом. Впоследствии он заявил, что нецензурная брань не была адресована в сторону заседателей.

6 мая суд должен был рассмотреть жалобу на приговор по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении присяжных заседателей». Из-за пандемии коронавируса заседание перенесли на 18 мая.

Срок в полтора года колонии за нецензурную брань был частично поглощен ранее вынесенным приговором по делу об убийствах. Всего Барышев должен будет отбыть 23 года 10 дней в колонии строгого режима.

В Красноярском крае в ночь на 4 мая сбежал из больницы мужчина, осужденный за убийство и разбой. Преступника ищут по всему региону.