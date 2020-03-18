Звезда сериала «Кадетство» арестован за избиение врачей

Актер из российского сериала середины 2000-х «Кадетство» был арестован за то, что напал на медиков, которые хотели ему помочь.

28-летний артист Кирилл Емельянов известен по своей роли «Гниды» в культовом сериале «Кадетство».

Как написало издание «Газета.ru», актер вернулся домой после съемок, выпил алкоголь и ему стало плохо. Когда в квартиру вошли врачи скорой помощи, Емельянов лежал без сознания. Они попытались помочь ему, но как только он очнулся, то напал на медиков.

Один из врачей получил травмы, он уже обратился в полицию с заявлением. Сейчас актер задержан. «360» удалось связаться с Емельяновым, он отказался комментировать инцидент.

В конце прошлого года стало известно, что у актера есть внебрачный сын, на которого он уже десять лет выплачивает алименты.