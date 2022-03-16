Жительницу Ленобласти задержали за истязание детей

Многодетная мать из Волосовского района Ленинградской области стала фигурантом уголовного дела за истязание детей. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, на протяжении нескольких лет она избивала своих четырех детей.

По данным следствия, на протяжении двух лет дети трех, шести, девяти и 14 лет подвергались постоянным побоям со стороны матери. В минувший вторник, 15 марта, троих младших детей доставили в больницу с признаками отравления снотворным. Выяснилось, что лекарство им дала мать, чтобы они не шумели и не мешали ей отдыхать.

Следователи завели уголовное дело за истязание двух и более несовершеннолетних лиц и подали ходатайство в суд для избрания многодетной матери меры заключения.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Они назначили проведение медицинских экспертиз. Все дети временно находятся в больнице, где проходят обследование, после чего их поместят в ресурсный центр. Отдельную проверку следователи проводят в отношении органов опеки.