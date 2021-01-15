За последние семь лет число преступлений с применением новейших информационных интернет-технологий выросло в 20 раз. В 2018–2019 годах оно увеличилось вдвое, за последние полтора года выявлено уже 13 тысяч подобных противоправных действий.

Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в интервью телеканалу «Звезда». По ее словам, чаще речь идет о правонарушениях экстремистской направленности, реабилитации нацизма и мошенничестве, жертвами которого становятся представители старшего поколения.

При расследовании подобных преступлений следователи используют спецтехнику, позволяющую восстанавливать ранее удаленные данные.

«В прошлом году такая техника применялась нами более 26 тысяч раз. В результате более чем в 17 тысячи случаев по 13 тысячам преступлений получена значимая для следствия информация», — уточнила Петренко.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудником Следкома с десятилетием образования, и отметил кристальную честность, принципиальность и личную порядочность следователей. Он призвал их оперативно реагировать на новые угрозы. В особенности, связанные с киберпреступностью.

«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», — отметил Путин.

Мошенники в социальной сети «ВКонтакте» начали отправлять пользователям сообщения о создании архива переписки. Затем им предлагается войти в аккаунт, чтобы отменить создание архива и по фишинговой ссылке сменить пароль.