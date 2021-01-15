За 7 лет уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз — Следком
Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в интервью телеканалу «Звезда». По ее словам, чаще речь идет о правонарушениях экстремистской направленности, реабилитации нацизма и мошенничестве, жертвами которого становятся представители старшего поколения.
При расследовании подобных преступлений следователи используют спецтехнику, позволяющую восстанавливать ранее удаленные данные.
«В прошлом году такая техника применялась нами более 26 тысяч раз. В результате более чем в 17 тысячи случаев по 13 тысячам преступлений получена значимая для следствия информация», — уточнила Петренко.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудником Следкома с десятилетием образования, и отметил кристальную честность, принципиальность и личную порядочность следователей. Он призвал их оперативно реагировать на новые угрозы. В особенности, связанные с киберпреступностью.
«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», — отметил Путин.
Мошенники в социальной сети «ВКонтакте» начали отправлять пользователям сообщения о создании архива переписки. Затем им предлагается войти в аккаунт, чтобы отменить создание архива и по фишинговой ссылке сменить пароль.