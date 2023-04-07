Криминал 07 апреля 2023, 21:51 Взысканные с Магомедова средства компенсируют убытки Дальневосточного пароходства Fesco: взысканные по суду с Магомедова 80 млрд рублей компенсируют убытки ДВМП Freepik

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Решение суда о взыскании с Зиявудина Магомедова и ряда офшоров 80 миллиардов рублей позволит Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП, головная компания Fesco) покрыть причиненные убытки от действий бывшего владельца. Об этом сообщила пресс-служба Fesco, ее процитировал ТАСС.

Суд установил, что Магомедов получил от ДВМП деньги, которые использовал для приобретения акций самого общества.

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«Сегодняшнее решение суда позволит компенсировать причиненные компании убытки за счет активов бывшего владельца», — говорится в сообщении компании.

Арбитражный суд Москвы 7 апреля полностью удовлетворил иск пароходства к Магомедову и ряду кипрских компаний. Согласно решению суда, бывший владелец ДВМП выплатит 80 миллиардов рублей и покроет убытки на сумму 13,8 миллиона долларов.

Правоохранители задержали братьев Магомедовых в марте 2018 года. Их обвинили в организации преступного сообщества, а также в мошенничестве, растрате, незаконном приобретении оружия и боеприпасов.