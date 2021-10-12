Взрывное устройство обнаружили у мужчины в Челябинской области

Мужчину, который находился в федеральном розыске, обнаружили в Челябинской области. У него нашли взрывное устройства. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным сайта «Дни.ру», мужчину задержали за кражу. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело за незаконное изготовления оружия. Его могут посадить на срок до шести лет.