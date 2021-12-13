Взрыв в Серпухове будет расследовать центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному главку ведомства заняться делом о взрыве в гимназии при серпуховском монастыре. Об этом сообщил СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — пишет ведомство.

По его данным, в больнице сейчас находится один пострадавший,, помимо организатора взрыва. Еще шестерых осматривают врачи.

Дшего взрыв бывшего учащегося гимназии нашли различные жидкости и вещества, направленные на экспертизу. Они могут быть компонентами для взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

Ранее бывшие ученики рассказали об очень строгих правилах школы. Несмотря на то, что она была частной, туда брали детей и из малоимущих семей, но якобы могли отчислить за малейшие проступки.