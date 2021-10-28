Следователи выяснили, что взрыв газа в многоквартирном доме случился из-за умышленных действий одного из жильцов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Изначально по факту взрыва было возбуждено дело о выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сегодня в отношении 70-летнего пенсионера из квартиры, ставшей эпицентром хлопка, возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.

Следователи установили, что подозреваемый проживал один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления спиртным. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения и квартира была отключена от газа.

Но при осмотре места происшествия сотрудники СК выяснили, что причиной взрыва стали умышленные действия владельца квартиры. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.

Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах прогремел в понедельник, 26 октября. В результате погибла 22-летняя девушка, в больницу попали два ребенка и сам пенсионер. Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно.