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    28 октября 2021, 18:20

    Взрыв газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах случился из-за умышленных действий жильца — СК

    СК: Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Следователи выяснили, что взрыв газа в многоквартирном доме случился из-за умышленных действий одного из жильцов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.

    Взрыв газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах случился из-за умышленных действий жильца — СК

    Изначально по факту взрыва было возбуждено дело о выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сегодня в отношении 70-летнего пенсионера из квартиры, ставшей эпицентром хлопка, возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.

    Следователи установили, что подозреваемый проживал один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления спиртным. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения и квартира была отключена от газа.

    Но при осмотре места происшествия сотрудники СК выяснили, что причиной взрыва стали умышленные действия владельца квартиры. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.

    Взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах прогремел в понедельник, 26 октября. В результате погибла 22-летняя девушка, в больницу попали два ребенка и сам пенсионер. Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно.