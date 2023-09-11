Криминал 11 сентября 2023, 14:27 Взрослого и 2 подростков задержали после диверсий на железной дороге в Новосибирской области МВД: 3 человек задержали в Новосибирской области за диверсии на железной дороге РИА «Новости»

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Сотрудники уголовного розыска транспортного управления МВД России по Сибирскому федеральном округу вместе с коллегами из УФСБ России по Новосибирской области задержали троих подозреваемых в серии диверсий на железной дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемыми стали один взрослый и двое подростков. Их вычислили после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска.

«Следственно-оперативная группа транспортной полиции обнаружила и изъяла с места происшествия улики, которые позволили выйти на след злоумышленников», — сказала представитель МВД.

Один из подозреваемых сообщил, что задание поджечь релейную станцию ему дали через переписку в мессенджере. Задержанный и его сообщники снимали свои действия на смартфон, видеоотчет позднее отослали анонимному куратору. За диверсию жителям Новосибирской области обещали заплатить 10 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что молодые люди причастны к аналогичным преступлениям, добавила Волк. По версии правоохранителей, подозреваемые связаны с поджогом контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Задержанным предъявили обвинение по уголовной статье о диверсии. Фигурантов заключили под стражу, подытожила представитель МВД.