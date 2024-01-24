Криминал 24 января 2024, 16:08 Взявшего заложников в центре Москвы мужчину отправили на принудительное лечение Суд направил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве Freepik

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Суд в Москве принял решение отправить на принудительное лечение мужчину, который в феврале 2023 года захватил заложников на Таганской улице. Он будет получать психиатрическую помощь в специализированном стационаре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — уточнили в ведомстве.

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17 февраля мужчина, вооружившись травматическим пистолетом, вместе со своим приятелем заявились в цветочный магазин на улице Таганская. Выстрелив два раза, посетитель взял в заложники двух продавщиц.

При этом злоумышленник потребовал передать ему пять миллионов долларов США и предоставить возможность вылететь за границу. Заметив прибывших на место полицейских, мужчина вновь выстрелил и попал в одного из них. В итоге мужчину удалось задержать.