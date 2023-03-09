Важное 09 марта 2023, 09:35 Взявшего ребенка в заложники в Нижневартовске задержали МВД сообщило о задержании в Нижневартовске взявшего в заложники ребенка Телеканал «360»

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Силовики в Нижневартовске задержали мужчину, который взял ребенка в заложники. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД, написал ТАСС.

«Мужчина задержан после переговоров и освобождения ребенка. Сейчас мужчину везут в отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

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Утром 9 марта стало известно, что житель Нижневартовска взял в заложники ребенка. Когда спасатели попытались вскрыть квартиру подозреваемого, он выстрелил в воздух. Его супруга заявила полиции, что мужчина угрожал самоубийством.

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Обращение стрелка появилось в социальных сетях. Он требовал, чтобы председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава СК РФ Александр Бастрыкин позвонили ему. Местный житель утверждал, что расскажет о краже денег из банка, а компромат отдаст администрации.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова отправилась в Нижневартовск, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также туда вылетели главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников начальник УМВД России по региону Дамир Сатретдинов и начальник управления Росгвардии Евгений Симаков.