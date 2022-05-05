Взяточников стали чаще ловить в России

В России за январь–март 2022 года зафиксировали на 20% больше случаев дачи взяток, чем за аналогичный период годом ранее. Данные Генпрокуратуры привели «Известия».

По имеющимся данным, тенденция на рост выявления числа взяточников фиксируется не первый год. Тем не менее, общее их количество весьма невелико — 9,5 тысячи за весь 2021 год.

По мнению экспертов, эта цифра представляет собой лишь верхушку айсберга. Несмотря на то, что раскрываемость коррупционных схем заметно повысилась, параллельно увеличилось число случаев мелкого взяточничества.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что сложнее всего выявлять взятки в особо крупном размере, потому что в этом бывают замешаны высокопоставленные лица. При этом мелкое взяточничество легче раскрыть, оно же намного более распространено.

«В последнее время число случаев так называемой низовой коррупции растет. Речь идет о незаконном получение денежных средств от пяти до 10 тысяч рублей. В основном этим грешат муниципальные служащие низшего ранга и недобросовестные сотрудники правоохранительных органов», — рассказал он.

Кабанов добавил, что такие взятки также распространены среди врачей и учителей.

Сложность раскрытия дел, связанных с дачей и получением взятки, связана с тем, что в подобных схемах, как правило, фигурируют лица с высшим образованием. Они тщательно продумывают весь ход операции, учитывая каждую мелочь.