Сотрудников ГИБДД обвинили во взяточничестве в Башкирии

В Уфе семерых полицейских обвинили в получении взяток за оформление водительских прав без сдачи экзаменов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на республиканский Следком.

Следствие предполагает, что обвиняемые брали взятки за водительские удостоверения в течение пяти лет. Их сумма варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. В отношении полицейских, посредников и взяткодателей возбуждены уголовные дела.

«Предварительно установлена причастность семерых сотрудников к получению незаконного денежного вознаграждения от граждан за получение водительских удостоверений без сдачи соответствующих экзаменов», — добавили в пресс-службе МВД Башкирии.