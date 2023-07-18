Криминал 18 июля 2023, 15:21 Взятка обернулась для бывшего министра культуры Крыма 10 годами тюрьмы Суд в Москве приговорил экс-министра культуры Крыма Новосельскую к 10 годам колонии

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Бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую приговорили к 10 годам колонии общего режима за получении взятки на сумму 25 миллионов рублей. Вердикт вынес Замоскворецкий суд, сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

«Суд признал виновной Новосельскую <…> и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — объявила судья.

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Подсудимую обязали выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки, то есть около 129 миллионов рублей, и запретили 15 лет работать в госструктурах. Защита сможет обжаловать приговор, он не вступил в силу.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере» из-за коррупции при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.

Бывшую чиновницу признали виновной в получении в 2018 году 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр» за покровительство строительной компании — подрядчику. Ее задержали в ноябре 2021 года, сообщил RT, и отправили в СИЗО.

За несколько месяцев до ареста Арина Новосельская оскандалилась из-за мата во время совещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Она выругалась из-за плохого качества связи. Сенатор Сергей Цеков призвал не увольнять экс-министра.