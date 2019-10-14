Взял потренироваться. Житель Кемерова угнал машину накануне экзамена по вождению

Владелец автомобиля заявил в полицию о ночном угоне. Машина нашлась на обочине, а вскоре полиция нашла и самого угонщика.

Задержанный признался, что увидел во дворе автомобиль, разбил окно, забрался внутрь и поехал потренироваться перед экзаменом по вождению. Доехав до деревни Сухово, злоумышленник выполнял маневры до тех пор, пока не заглохла машина. После он сбежал.

Возбудили уголовное дело об угоне. Находчивому автолюбителю грозит до пяти лет лишения свободы.