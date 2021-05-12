«Вызови полицию, мама. У нас тут террорист»: выжившая ученица 8 «А» рассказала о нападении стрелка

Одна из выживших учениц 8 «А» класса казанской школы №175 рассказала, что они вместе с одноклассниками пытались закрыть дверь кабинета, но не успели найти ключи. Когда в класс вошел вооруженный парень, все думали, что это просто такая проверка.

По словам Сабины, ей и другим ученикам удалось спастись, потому что они успели спрятаться под парты.

«Я спряталась под учительский стол. Учительница была ранена сразу, просила о помощи», — поделилась девочка в беседе с «360».

Уже из-под стола она стала звонить матери и просить, чтобы та вызвала полицию. Стрелок успел выйти из класса, немного постоять в коридоре, а потом вернуться обратно. В это время и другие школьники стали звонить близким.

«Мы звонили родным, у кого телефон был, и в полицию, а потом дожидались сидя под партой», — добавила Сабина.

Школьница уточнила, что сначала они не понимали, что человек с ружьем — реальный преступник.

«Мы думали, это проверка. Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда. По-моему, нас 21 человек в классе», — уточнила она.

Две подруги Сабины в панике выпрыгнули из окна. По словам матери школьницы, обе девочки будут транспортированы в Москву. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у них переломы позвоночника, ноги.

Она мне позвонила. Сказала: «Вызови полицию, мама. У нас тут террорист» мать Сабины.

Женщина добавила, что дети просто чудом остались живы. Все погибшие ребята были одноклассниками Сабины.

«Но семерых мы похоронили сегодня. Все одноклассники наши. Просто не знаю, как сейчас водить в школу ребенка», — добавила она.

По ее словам, родители сдавали деньги на охрану школы, поэтому не было сомнений, что здание находится без какой-либо защиты.

Стрельба в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. Бывший ученик учебного заведения взял ружье, беспрепятственно прошел с ним по городу, а затем ворвался в здание гимназии. На крыльце 19-летний преступник успел привести в действие самодельное взрывное устройство.

Жертвами нападения стали девять человек. Число раненых выросло до 23. Среди них трое взрослых и 20 детей. Стрелка задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.