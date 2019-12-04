Выжившему в домашней бойне, мальчику окажет помощь глава Татарстана

Источник фото: «ВКонтакте» © ЧП | ДТП Казань

Трагедия в Менделеевске унесла жизни троих: матери и двух детей, убитых отчимом. 12-летнему ребенку чудом удалось спастись.

СК раскрыл подробности зверского убийства семьи в Татарстане Подробнее

«Президент Татарстана в курсе случившейся трагедии. Он дал поручение о жестком контроле расследования уголовного дела о тройном убийстве. Также президент поручил максимально помочь выжившему ребенку», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Омбудсмен Гузель Удачина также взяла дело на собственный контроль. Она выясняет. Не стояла ли семья на учете как неблагополучная.

Как сообщила Удачина ТАСС, 12-летний мальчик получил травмы и находится в больнице. Его состояние стабильно, а угрозы жизни нет.

«Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Идет поиск близких родственников для дальнейшего жизнеустройства мальчика», — заверила омбудсмен.