  • Выжившему в домашней бойне, мальчику окажет помощь глава Татарстана

    04 декабря 2019, 00:20

    Ирина Нагайникова

    Судьбу ребенка взяли на контроль президент Татарстана Рустам Минниханов и региональный омбудсмен Гузель Удачина. Об этом сообщило ИА Daily Storm со ссылкой на пресс-службы чиновников.
    Выжившему в домашней бойне, мальчику окажет помощь глава Татарстана | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте» © ЧП | ДТП Казань

    Трагедия в Менделеевске унесла жизни троих: матери и двух детей, убитых отчимом. 12-летнему ребенку чудом удалось спастись.

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    «Президент Татарстана в курсе случившейся трагедии. Он дал поручение о жестком контроле расследования уголовного дела о тройном убийстве. Также президент поручил максимально помочь выжившему ребенку», — сообщили в пресс-службе главы республики.

    Омбудсмен Гузель Удачина также взяла дело на собственный контроль. Она выясняет. Не стояла ли семья на учете как неблагополучная.

    Как сообщила Удачина ТАСС, 12-летний мальчик получил травмы и находится в больнице. Его состояние стабильно, а угрозы жизни нет.

    «Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. Идет поиск близких родственников для дальнейшего жизнеустройства мальчика», — заверила омбудсмен.