Вывозившего большой ящик мужчину засняли в Одинцове. В таком нашли труп

Камера видеонаблюдения в Одинцове засняла неизвестного мужчину, который вывозил большой ящик. В похожих деревянных упаковках 30 сентября нашли человеческие останки.

Мужчина с ящиком попал в объектив камеры, установленной в том же доме, где обнаружили тела.

Аналогичный предмет ранее привлек внимание местного жителя, потому что загораживал проход на этаже и невыносимо пах. В нем нашли тело, еще одно лежало в припаркованной рядом со зданием «Газели».

Квартира, из которой якобы вынесли тела, съемная. Сдавали ее молодому человеку. Жильцы дома рассказали, что он якобы задолжал хозяину деньги, но в итоге пропал.