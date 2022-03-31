Выстреливший в лоб женщине тренер по фигурному катанию получил 3,5 года колонии

Тренер по фигурному катанию Денис Егоров, который выстрелил прямо в лоб женщине, пытавшейся договориться о тренировках для своего ребенка, был осужден на 3,5 года исправительной колонии общего режима.

Приговор вынес коптевский районный суд Москвы 28 марта. Мужчина был признан виновным по п. п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей — в размере 450 тысяч рублей.

Стрельба произошла в мае 2021 года. Конфликт возник буквально на ровном месте. Женщина пришла к тренеру вместе со своей знакомой. Она планировала договориться о занятиях. Мужчина встретил их около подъезда с сигнальным пистолетом.

Сначала тренер приставил пистолет к виску одной из женщин, но она отбросила его руку. После этого мужчина вплотную приставил пистолет ко лбу второй женщины, которая стояла прямо напротив него. Затем он нажал на курок. На кадрах, которые оказались в распоряжении «360», запечатлен момент выстрела.

Свидетельница происшествия после рассказала журналистам, что мужчина всегда был агрессивным. Также она добавила, что после происшествия тренер завел потерпевшую в подъезд, где пытался оказать первую помощь.