Выстрелившему в ногу школьнице экс-полицейскому дали условный срок

Бывшему московскому полицейскому, который выстрелил в ногу 13-летней девочке, вынесли приговор. Он получил три года условно.

«Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — заявили ТАСС в пресс-службе Симоновского суда Москвы.

Ему запрещено работать в правоохранительных органах также три года.

В начале декабря 2020 года сотрудник полиции во время конфликта выстрелил в 13-летнюю школьницу из табельного огнестрельного оружия. Все происходило на Судостроительной улице столицы. Полицейский был там в обычной одежде и не при исполнении. Соседи пришли на помощь пострадавшей, девушку госпитализировали. Они не получала серьезных травм.

Известно, что бывший страж порядка был другом семьи девочки. Его пригласили в гости ее родные. После случившегося мужчину уволили из органов внутренних дел.