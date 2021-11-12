Выстрелившему в дочь подмосковному полицейскому предъявили обвинение в покушении на убийство

Сотруднику ГИБДД, который выстрелил в свою дочь из травматического пистолета в такси под Сергиевым Посадом, предъявили обвинение в покушении на убийство. Девушка сейчас в больнице, ей сделали операцию. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

«Следователем <…> 47-летнему сотруднику одного из подразделений органов внутренних дел предъявлено обвинение в покушении на убийство своей 20-летней дочери», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 11 ноября в салоне автомобиля между пьяным обвиняемым и его 20-летнией дочерью произошел конфликт. Во время ссоры мужчина выхватил травматический пистолет и выстрелил в голову девушке. Раненую отвезли в местную больницу, где ей сделали операцию.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли вещи, которые важны для следствия. Среди них и пистолет, из которого стрелял обвиняемый. Сотрудники СК допросили свидетеля и запланировали судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и баллистическую экспертизы. Следствие будет просить суд об аресте стрелка.