Выстрелившему в девочку экс-полицейскому сменили условку на колонию

Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии-поселения бывшего полицейского Ивана Князева. Он выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета.

«Сегодня, 14 июля 2021 года, с учетом позиции государственного обвинителя Симоновской межрайонной прокуратуры суд приговорил Князева к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ему запрещено в течение двух лет и шести месяцев занимать в правоохранительных органах должности, которые связаны «с осуществлением функций представителя власти». Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Симоновский суд признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к трем годам колонии условно. Однако прокуратура обжаловала приговор, поэтому Мосгорсуд отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

Полицейский, будучи пьяным, не менее четырех раз стрелял из пневматического пистолета в ночь на 6 декабря 2020 года около дома на Судостроительной улице в Москве. Он попал в ногу 13-летней девочке. Школьницу госпитализировали, серьезных травм у нее не диагностировали. Утоняется, что в тот день стрелявший был не при исполнении. После случившегося Князева уволили из органов.