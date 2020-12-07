Выстрелившего в подростка московского полицейского уволили из органов
Ранивший девочку из травматического пистолета сотрудник ППС лишился работы. Его уволили из московской полиции после происшествия, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел», — приводит агентство текст сообщения пресс-центра.
В ночь на 6 декабря сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил 13-летней девочке в ногу из травматического оружия в районе метро «Коломенская». В этот момент он был не на службе. 33-летнего теперь уже бывшего полицейского сразу задержали и завели уголовное дело по статье «Хулиганство».
Конфликт между 33-летним мужчиной и девочкой вспыхнул на улице Судостроительной. Соседи рассказали «360», что сначала стрелявший пытался успокоить раненую школьницу, которая громко звала на помощь. Потом он «плюнул и быстро ушел».