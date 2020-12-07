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    07 декабря 2020, 13:55

    Выстрелившего в подростка московского полицейского уволили из органов

    Андрей Иванов

    Ранивший девочку из травматического пистолета сотрудник ППС лишился работы. Его уволили из московской полиции после происшествия, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

    «По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел», — приводит агентство текст сообщения пресс-центра.

    В ночь на 6 декабря сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил 13-летней девочке в ногу из травматического оружия в районе метро «Коломенская». В этот момент он был не на службе. 33-летнего теперь уже бывшего полицейского сразу задержали и завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Конфликт между 33-летним мужчиной и девочкой вспыхнул на улице Судостроительной. Соседи рассказали «360», что сначала стрелявший пытался успокоить раненую школьницу, которая громко звала на помощь. Потом он «плюнул и быстро ушел».