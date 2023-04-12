Криминал 12 апреля 2023, 19:18 Выстрелившего из гранатомета в пенсионерку боевика «Азова» приговорили к 16 годам колонии Суд приговорили к 16 годам колонии «азовца», бросившего гранату в пенсионерку в ДНР РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 16 годам колонии строгого режима экс-боевика «Азова»* Евгения Ткаченко. Он выстрелил из гранатомета в 62-летнюю пенсионерку в селе Ильичевское, сообщили в Следственном комитете России.

«Приговором суда Ткаченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

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По данным следствия, с 24 февраля прошлого года Ткаченко вместе с другими боевиками следил за населенным пунктом в Мариуполе. На службе в его распоряжении был станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 «Копье».

В марте 2022 года рядом с домом в селе Ильичевское Первомайского района ДНР подсудимый увидел 62-летнюю безоружную горожанку. Боевик выстрелил из гранатомета осколочным снарядом в сторону пенсионерки. Женщина спаслась, успев спрятаться в подвале. Граната разорвалась от удара о стену дома.

Главная военная прокуратура сообщила, что боец войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины, к которой и относится «Азов»*, признан виновными в жестоком обращении с мирными жителям, а также в применении запрещенных методов в ходе вооруженного конфликта, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.

В СК подчеркнули, что боевик признал свою вину.

*«Азов» — запрещенная в России украинская националистическая группировка, признана террористической.