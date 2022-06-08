«Выстрелил случайно». Ранивший подростка житель подмосковного села стал инвалидом после аварии

Житель подмосковного села Новый Быт выстрелил в подростка из травматического пистолета. Его родные рассказали «360», что он попал в серьезную аварию, после которой остался инвалидом и стал проявлять агрессию.

«После аварии он изменился. Он попал в аварию. У него вместо темечка стоит платиновая пластина. У него есть какая-то даже группа инвалидности. Он более агрессивный стал, поэтому я с ним в последнее время не очень ладила. До этого все было замечательно», — отметила тетя стрелка.

Она добавила, что видела племянника после случившегося. Он заявил, что выстрелил в подростка случайно. Также женщина отметила, что ее родственник никогда не злоупотреблял алкоголем. По словам матери стрелка, во время конфликта ее сын был пьян. В тот день он заснул на лавочке во дворе.

«Я даже не могу предположить, что там могло произойти. Если они его спровоцировали, то он проявил агрессию», — сказала женщина.

Она подчеркнула, что пыталась связаться с матерью пострадавшего, но та не захотела с ней разговаривать. Информацию об инвалидности стрелка подтвердил и его отец.

«У него травма головы. Ему два раза трепанацию делали. Он послеаварийный товарищ. Он инвалид третьей группы», — заявил мужчина.

Ранее в региональном ГСУ СК РФ сообщили, что конфликт между мужчиной и подростком произошел поздно вечером 5 июня. Пострадавшего с ранением доставили в больницу. Следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию.