Выстрел в спину. Полиция Новокузнецка выяснит, кто ранил подростка из пневматического оружия

В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматического оружия. Он получил незначительную травму и отказался от госпитализации. К розыску стрелка подключилась полиции и прокуратура. В пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу «360» рассказали подробности нападения.

Источник фото: телеканал «360»

Прогулка во дворе

Мальчик и его мама обратились в полицию 10 августа. Он рассказал, что гулял с друзьями во дворе на проспекте Шахтеров, когда внезапно почувствовал боль в спине, на одежде проступила кровь.

По предварительной информации, ему было причинено ранение из пневматического оружия. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на поиск злоумышленника Наталья Маслакова сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.

Источник фото: телеканал «360»

На фото видно, что пуля пробила футболку и попала подростку в спину, около левой лопатки. Потерпевший пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, эксперты выяснят, какое именно оружие использовал стрелок. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Свою проверку проведет прокуратура Кемеровской области — Кузбасса. Она проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об оружии и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

Источник фото: телеканал «360»

Выстрел из окна

Первыми, кто помог подростку, оказались патрульные Росгвардии, который были неподалеку. Он подошел к ним и рассказал о случившемся.

Два подростка. Один находился в квартире многоквартирного дома, разговаривал со вторым из окна. Один в другого выстрелил, почему — неизвестно. Парень, потерпевший, который был на улице, почувствовал боль, увидел кровь пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Бойцы поднялись в квартиру мальчика, позвали его мать и вместе пошли в ближайший отдел полиции.

«Парень от госпитализации отказался. Сказал, что все хорошо, ничего страшного. Стреляли не из огнестрельного оружия, а предварительно пневматического, но из какого именно — проверяют сотрудники МВД», — рассказали в Росгвардии.