Высокопоставленного российского таможенника заподозрили в коррупции и задержали

Следователи задержали исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Его заподозрили во взяточничестве и завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

Следствие установило, что подозреваемый в прошлом месяце сговорился со своими коллегами из управления, чтобы закрыть глаза на проверку при таможенном оформлении и выманить у предпринимателя за это деньги.

«Реализуя задуманное, фигурант уголовного дела приискал посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что всего машин было 20, а общая сумма взятки, которую посредник получил от предпринимателя, составила более миллиона рублей. Эти деньги потом передали задержанному. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения.