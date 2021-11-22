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    22 ноября 2021, 07:31

    Высокопоставленного полицейского обвинили в превышении полномочий в Забайкалье

    Главу части УМВД по Забайкалью обвинили в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО

    Андрей Иванов

    Начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали. Такое же обвинение предъявили и старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

    Высокопоставленного полицейского обвинили в превышении полномочий в Забайкалье

    «По данным следствия, обвиняемые, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями», — говорится в сообщении ведомства.

    Высокопоставленного полицейского отправили в следственный изолятор, а оперуполномоченного — под домашний арест. Сейчас следователи изучают все обстоятельства преступлений, которые могли совершить забайкальские правоохранители.

    Ранее чукотскому полицейскому дали условный срок по статье о превышении полномочий за то, что он ударил мужчину в отделении во время разбирательств по административному делу.