Высокопоставленного полицейского обвинили в превышении полномочий в Забайкалье

Начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали. Такое же обвинение предъявили и старшему оперуполномоченному по особо важным делам этого же подразделения, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По данным следствия, обвиняемые, превышая свои должностные полномочия, принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями», — говорится в сообщении ведомства.

Высокопоставленного полицейского отправили в следственный изолятор, а оперуполномоченного — под домашний арест. Сейчас следователи изучают все обстоятельства преступлений, которые могли совершить забайкальские правоохранители.

Ранее чукотскому полицейскому дали условный срок по статье о превышении полномочий за то, что он ударил мужчину в отделении во время разбирательств по административному делу.