Криминал 25 ноября 2023, 00:16 Высокопоставленного офицера МВД задержали за взятку в Петербурге «Известия»: в Петербурге задержали полковника юстиции Игоря Шиховцова РИА «Новости»

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Петербургские правоохранители задержали руководителя Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу Игоря Шиховцова. Его подозревают в получении взятки на сумму восемь миллионов рублей, написало издание «Известия» со ссылкой на источники.

Полковника юстиции задержали после показаний адвоката Олега Касатенко, а не с поличным, как отметил собеседник издания. Пока неизвестно, возбудили уголовное дело о взятке или нет.

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По предварительной информации, Шиховцов якобы получил деньги за помощь в решении уголовного дела, которое связано с городской недвижимостью.

Ранее в Дагестане задержали директора кадетского корпуса Аммая Шахбанова, подозреваемого в хищении более четырех миллионов рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, а также служебном подлоге.