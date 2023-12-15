Криминал 15 декабря 2023, 07:06 Высокопоставленного чиновника Забайкалья задержали по делу о непостроенной филармонии — СМИ Ura.ru: в Чите задержали бывшего вице-премьера Забайкалья Игоря Дубровина РИА «Новости»

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Бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина задержали в Чите и доставили в Екатеринбург. Его заподозрили в нарушениях, связанных с нереализованным проектом строительства нового зала филармонии, сообщил сайт Ura.ru.

Источник издания подтвердил, что бывшего высокопоставленного чиновника Свердловской области и Забайкалья 14 декабря задержали. По некоторой информации, его доставили в Екатеринбург. Статус Игоря Дубровина и фабулу дела изданию не уточнили.

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Правительство Забайкалья в тот же день объявило о его отставке с поста исполняющего обязанности вице-премьера «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему». Мужчина занял этот пост в июне 2023 года.

Игорь Дубровин в разное время возглавлял свердловское управление капитального строительства, екатеринбургский «Водоканал», занимал пост заместителя министра строительства Свердловской области. Источник издания заявил, что разбирательство связано с его работой в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Учреждение отвечало за проект строительства нового зала филармонии, который так и не реализовали.

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