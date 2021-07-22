Высокопоставленного чиновника ПФР задержали по подозрению в коррупции

Руководителя отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области задержали по подозрению во взяточничестве. Против него завели уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи решают вопрос о мере пресечения и обвинении.

В июне силовики задержали заместителя директора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина по делу о мошенничестве. В ведомстве заявили, что это связано с его бывшей работой.