Криминал 04 февраля 2023, 19:36 Высокопоставленного чиновника Ленобласти задержали при получении взятки 47news: замглавы комитета по строительству Ленобласти задержали за взяточничество РИА «Новости»

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Зампредседателя комитета по строительству правительства Ленобласти Сергея Шалыгина задержали по подозрению в получении взятки, сообщил источник 47news. По данным издания, деньги могли передать за лояльность при заключении госконтрактов.

Источник уточнил, что Шалыгина задержали днем 4 февраля у дома на проспекте Блюхера при получении взятки. По информации собеседника, мужчина получил 500 тысяч рублей. Их передал представитель коммерческой организации.

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После задержания Шалыгина доставили в Следственный комитет. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере, добавил источник.

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По информации издания, подозреваемый за вознаграждение гарантировал заключение госконтрактов на строительство объектов в Ленинградской области.

Официального подтверждения эти данные пока не получили.