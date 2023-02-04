04 февраля 2023, 19:36
Высокопоставленного чиновника Ленобласти задержали при получении взятки
47news: замглавы комитета по строительству Ленобласти задержали за взяточничество
Зампредседателя комитета по строительству правительства Ленобласти Сергея Шалыгина задержали по подозрению в получении взятки, сообщил источник 47news. По данным издания, деньги могли передать за лояльность при заключении госконтрактов.
Источник уточнил, что Шалыгина задержали днем 4 февраля у дома на проспекте Блюхера при получении взятки. По информации собеседника, мужчина получил 500 тысяч рублей. Их передал представитель коммерческой организации.
Реклама
После задержания Шалыгина доставили в Следственный комитет. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере, добавил источник.
Реклама
По информации издания, подозреваемый за вознаграждение гарантировал заключение госконтрактов на строительство объектов в Ленинградской области.
Официального подтверждения эти данные пока не получили.
Коррупция
Реклама
Реклама