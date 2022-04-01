Высокопоставленная судья получила штраф за кражу рождественской ветчины в Швеции

Высокопоставленную судью из Швеции обложили штрафом. Женщина пыталась вынести из супермаркета рождественские фрикадельки, сыр и ветчину. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Daily Mail.

Продукты женщина спрятала в сумку. Однако на входе злоумышленницу задержали. Ее обвинили в мелком воровстве.

Судью приговорили к штрафу в размере 50 тысяч шведских крон. Женщина признала свою вину, однако не стала объяснять, почему решила поступить именно таким образом. Свой пост она занимала с 2002 года и после случившегося решила отказаться от должности.