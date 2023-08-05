Криминал 05 августа 2023, 17:12 «Вышли на новый уровень». Мошенники разработали офлайн-схему грабежа карт в Москве Shot: мошенники похитили у москвички свыше 2 миллионов рублей с помощью новой схемы обмана РИА «Новости»

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Мошенничество в Москве вышло на новый уровень — теперь злоумышленники стали приглашать жертв в офисы под предлогом помощи с несуществующими кредитами и вымогать деньги офлайн. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

От такой схемы пострадала 68-летняя акушер-гинеколог из Москвы. Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о задолженностях по кредитам, которые она никогда не оформляла.

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По данным Shot, москвичка отдала злоумышленникам два миллиона рублей, веря, что «представители банка» смогут помочь ей. Но позже она поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина решила не обращаться в полицию, но написала огромный пост с жалобой в личном блоге.

Через три дня ей позвонила женщина, представившаяся юристом одной из московских контор. «Сотрудница» назначила встречу в офисе на Тверской улице. Там пострадавшую проконсультировали и предложили заключить договор. В документе «юристы» взяли обязательство вернуть украденные миллионы.

В офисе москвичка оплатила картой услугу консультации, отдав за нее пять тысяч рублей. По дороге домой она заметила, что с ее счета списали 610 тысяч рублей. Женщина решила разобраться и вернулась обратно. Но «правозащитники» засыпали ее угрозами.

В итоге акушер-гинеколог обратилась в полицию. Правоохранители приступили к работе.