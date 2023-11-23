Эксклюзив 23 ноября 2023, 11:43 Вышел из квартиры в крови. Подозреваемого в убийстве жены на глазах у ребенка жителя Сочи сняли на видео Жителя Сочи заподозрили в убийстве жены на глазах у ребенка

Читать 360tv в

Житель Сочи, предположительно, убил жену на глазах у ребенка, после чего вышел из квартиры весь в крови. Камеры на этажах сняли перемещения мужчины, видео поступило в распоряжение «360».

По данным источника, житель Сочи, вероятно, зарезал супругу в ночь на 23 ноября. Судя по записям с камер, мужчина вышел из квартиры около 06:30, после чего поднялся на площадку между 12-м и 13-м этажами и разбил там окно.

Реклама

На видео предполагаемый убийца снимает кофту, затем встает на металлическое ограждение перед окном и по пояс высовывается на улицу. Пробыв недолго в таком положении, житель Сочи спустился обратно на пол и длительное время стоял перед окном. Как сообщил источник «360», после этого мужчина лег спать.

Также на видео сняли площадку между этажами после происшествия. На этих кадрах видно лежащую в углу кофту, пол и ступени, испачканные кровью.

Ранее жителя Курской области обвинили в убийстве жены, дочери и матери. По версии следствия, мужчина зарезал всех троих.