Вышедшую из тюрьмы воровку изнасиловали и обокрали в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве неизвестный напал на молодую женщину, изнасиловал и отобрал деньги. Его жертвой оказалась отсидевшая за кражу местная жительница, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая сама заявила о случившемся в полицию. Она рассказала, что ночью 21 августа на нее напали возле одного из домов по улице 1905 года. Безработную 20-летнюю девушку подвергли сексуальному насилию. Потом злоумышленник ударил ее, забрал 950 рублей и скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Израиле над 16-летней девушкой надругались сразу 30 мужчин. Власти страны назвали случившееся преступлением против человечности.