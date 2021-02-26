Вырубку деревьев на Максимовой даче выявила прокуратура Севастополя

В Севастополе на территории Максимовой дачи выявлена вырубка деревьев. Региональная природоохранная прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

По данным издания, сумма нанесенного ущерба превышает 200 тысяч рублей. Отмечается, что в парке вырубили девять деревьев, которые не относятся к краснокнижным видам.

«В том числе 6 деревьев вяза гладкого, 2 вишни магалебской и 1 дерево граба восточного», — уточнили в ведомстве.