Число отравившихся метанолом в Татарстане выросло до 14 человек

Власти Татарстана сообщили, что в московскую больницу попала еще одна пострадавшая от отравления метанолом в Казани. Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Следком завел уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых в торговле контрафактным алкоголем.

Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Татарстана.

«В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождении приятеля отравилась метанолом в Казани», — говорится в сообщении.

Накануне в больницу в Казани поступили 13 человек. Медики диагностировали «токсическое отравление метанолом». Трое пострадавших находятся в реанимации. Девушка 2002 года рождения — в коме.

Это отравление метанолом стало самым массовым в регионе за последние 40 лет. Ранее наблюдались только единичные случаи. С начала этого года с подобным диагнозом в больницы поступили 14 человек в возрасте 40-56 лет.

Полиция выяснила, что один из казанцев купил пятилитровую канистру с алкоголем. Он намеревался угостить друзей на своем дне рождения. Вместо спиртного он взял в багажнике бутыль со стеклоомывателем такого же объема. Студенты добавили в жидкость ароматизаторы и выпили ее.