Криминал 17 августа 2023, 18:57 Выпускница в Краснодаре показала нацистское приветствие у монумента павшим в Афганистане RT: выпускница в Краснодаре показала нацистское приветствие у монумента павшим РИА «Новости»

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Выпускница школы в Краснодарском крае в социальной сети опубликовала видео, на котором вместе с подругой под немецкую музыку продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента павшим в Афганистане. Об этом сообщил RT.

ЧП произошло в станице Отрадной. По предварительной информации, видео записали в рамках флешмоба у подростков.

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Роликом заинтересовались правоохранительные органы, на девушек завели административное дело. Теперь им грозит арест на срок до 15 суток либо штраф до двух тысяч рублей.

После этого подростки записали в соцсетях второе видео и попросили прощения за свой поступок. Они заявили, что никого не хотели обидеть.

Ранее в Воронежской области две девушки в соцсетях опубликовали «зигующие» фотографии на фоне Вечного огня, делом занялась полиция.

На Урале правоохранители задержали подростков, затушивших Вечный огонь на Соборной площади Ишима.