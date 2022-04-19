Выпускника коррекционной школы заподозрили в убийстве бывшей учительницы

В Ивановской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 50-летней учительницы. Подозреваемым в преступлении стал ее бывший ученик.

Убийство произошло в городе Пучеже 17 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий с участием сотрудников полиции задержан мужчина 2003 года рождения как лицо, причастное к совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру учительницы. Она работала в коррекционной школе, где тот учился. Подозреваемый нанес женщине по меньшей мере 12 ударов ножом в грудь и лицо. От полученных ранений она скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Молодому человеку уже предъявили обвинение в совершении указанного преступления. Решается вопрос о его аресте.

Ранее в Краснодарском крае задержали 47-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве. Между подозреваемым и его 60-летним знакомым возникла пьяная ссора. Своего оппонента она задушил кабелем от телевизора.