Криминал 23 декабря 2022, 23:30 Выпускника коррекционной школы в Ивановской области заподозрили в убийстве учительницы

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Выпускник коррекционной школы-интерната из Пучежа Ивановской области стал подозреваемым в деле об убийстве своей учительницы. На данный момент сотрудники Следственного комитета завершили расследование, сообщил «Царьград».

Преступление произошло 17 апреля 2022 года. По версии следователей, пьяный злоумышленник пришел к своей учительнице, чтобы попросить у нее сигарету. Квартира педагога оказалась открыта.

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Увидев бывшего ученика, женщина начала звонить его родителям. Однако парень решил, что учительница обратится в полицию. Испугавшись, злоумышленник избил пострадавшую, а после зарезал ее канцелярским ножом.

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После этого он разбил окно местного магазина, украл там 1000 рублей и пачку сигарет.

«Вину в инкриминируемых ему деяниях обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время следователем собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем расследование по уголовному делу завершено», — отметили в пресс-службе СК РФ по Ивановской области.