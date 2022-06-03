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    03 июня 2022, 17:17

    Выпускник получил перелом черепа за то, что ударил одноклассницу

    Дарья Морозова

    В Екатеринбурге выпускник ударил одноклассницу на последнем звонке. Чуть позже, после одного из экзаменов, друг пострадавшей избил его. Сейчас 11-классник в больнице с переломом черепа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    По данным РИА ФАН, обидчика сначала просили извиниться перед девушкой. Тот отказался и принялся оскорблять оппонента.

    В итоге завязалась драка. Ударивший одноклассницу выпускник попал в больницу с переломом основания черепа. На второго участника конфликта возбудили уголовное дело.