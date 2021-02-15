Выпавший из окна с дочкой москвич стал фигурантом дела

Московские следователи начали расследование после обнаружения тел мужчины и малолетнего ребенка около жилого дома на проспекте Вернадского. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, по факту завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В ведомстве уточнили, что на найденных телах обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. Для мужчины назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным СМИ, мужчина вместе с пятилетней дочкой выпали из окна 17-го этажа и упали на козырек подъезда. Накануне у погибшего в результате аварии на Киевском шоссе скончалась жена. Машина пары столкнулась с грузовиком около деревни Картмазово. От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужа доставили в больницу, откуда после оказания помощи он отправился домой.

О пропаже сына и внучки заявил отец погибшего, который пришел к ним домой, но дверь ему никто не открыл. Обстоятельства и причины смерти мужчины и его дочери установят следователи.