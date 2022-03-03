Задержанным по делу об убийстве и сожжении трупов на юге Москвы вынесли обвинения

Задержанным в рамках расследования по делу об убийстве и сожжении трупов на юге Москвы предъявили обвинения. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 32-летнего мужчину обвинили по статье «Убийство двух лиц». Действия женщины, которая помогала ему избавиться от тел, попали под статью «Укрывательство преступления».

В ведомстве напомнили, что два сожженных тела нашли в лесополосе около района Южное Бутово. По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого мужчину. В ходе допроса он дал признательные показания.

Фигурант пояснил, что в ночь с 23 на 24 февраля распивал алкоголь вместе с соседями в съемной квартире на улице Брусилова. В ходе общения у него возник конфликт с женщиной, на которую, по его словам, он набросился с ножом. Свидетелем стал муж пострадавшей, который пытался убежать, но обвиняемый утверждает, что настиг его и нанес ножевые ранения.

Спустя несколько дней мужчина рассказал о двойном убийстве своей сожительнице. Женщина согласилась помочь избавиться от тел. Трупы вынесли в лесополосу, где сожгли.

В ходе осмотра квартиры криминалисты обнаружили замытые следы крови. Обвиняемая женщина полностью признала свою вину. В качестве меры пресечения с нее взяли подписку о невыезде. Как сообщил источник «360», в Москву женщина приехала из Владикавказа, где работала фармацевтом. Проблем с законом ранее у нее не было.

В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения для обвиняемого в двойном убийстве.