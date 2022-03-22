Вынесен приговор за убийство из-за ссоры в родительском чате. Семья жертвы пожаловалась на угрозы от осужденных

Суд вынес приговор по уголовному делу о гибели мужчины после ссоры в родительском чате в Волгограде. Нанесший смертельные удары Арсен Мелконян проведет 11 лет в колонии строгого режима. Подстрекавшая брата Анна Мелконян получила пять с половиной лет в колонии общего режима, а ее муж Арман Смбатян, еще один соучастник преступления, — семь лет в колонии строгого режима.

Следователи и суд установили, что конфликт в чате между родителями школьников разгорелся 23 октября 2020 года. Анна Мелконян подговорила мужа отомстить Роману Гребенюку, который, по словам женщины, оскорбил ее. Муж, Арман Смбатян, в тот же день приехал к месту работы Гребенюка, но тот отказался выйти на улицу, сославшись на занятость. Анна Мелконян начала провоцировать своего обидчика сообщениями в мессенджере. Через несколько часов встреча все-таки состоялась, но к тому времени женщина уговорила на месть уже своего брата. Пока Арсен Мелконян избивал Гребенюка, Арман Смбатян наблюдал за этим, готовый в любой момент поучаствовать в драке. Роман Гребенюк скончался в больнице.

Мелконяна и Смбатяна признали виновными в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Арсена Мелконяна, помимо этого, обвинили в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Анне Мелконян вменили подстрекательство к умышленном причинению тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Сестра Романа Гребенюка, с которой удалось пообщаться «360», призналась, что уже после оглашения приговора осужденные «высказали угрозы» в отношении ее и ее семьи.

«Буду ли обращаться в СК или полицию по этому поводу, пока не готова ответить. Решение будет принято», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что довольна завершением процесса и тем, что виновные понесут наказание, но не исключает, что будет обжаловать приговор.