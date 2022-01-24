Вынесен приговор тюменцу, который сжег заживо двоих человек

Суд вынес приговор тюменцу, который сжег, предположительно, заживо заведующую фельдшерско-акушерским пунктом в Ишимском районе Тюменской области и ее мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Жертвами стали женщина-врач и ее муж. Следствие установило, что обвиняемый поссорился с мужчиной, после чего во дворе дома убитых жестоко избил их, а потом обложил их тела покрышками и поджег. Сгорели жертвы и их дом. Предположительно, муж и жена были еще живы во время поджога, однако достоверно установить это не удалось.

Суд приговорил злоумышленника к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 4,5 миллиона рублей сыновьям погибших.