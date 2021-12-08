Вынесен приговор двум пензенцам, убившим мужчину
Двух жителей Пензы отправят в тюрьму за убийство мужчины. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.
Уточняется, что у них возник конфликт с незнакомой девушкой. За девушку заступился ее партнер. В результате мужчины избили его. Пострадавший скончался на месте.
«Злоумышленников удалось установить и изобличить благодаря бдительному прохожему, который заснял на камеру мобильного телефона уходивших с места преступления злоумышленников и вызвал скорую медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что преступники уже были судимы ранее. Одного приговорили к девяти годам тюрьмы, второго к семи.