Криминал 17 января 2023, 19:06 Вымогавших у мужчин деньги аферистов задержали в Москве Прокуратура Москвы сообщила о пресечении деятельности преступной группы вымогателей

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Правоохранительные органы в Москве пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на обмане мужчин. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Согласно версии прокуратуры, жительница Москвы искала жертв в социальных сетях и на сайтах знакомств, после чего приглашала посетить заведение на Дмитровском шоссе, которое заранее арендовал сообщник девушки.

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После совершения незначительного заказа клиент получал счет на несколько десятков тысяч рублей. Другие участники группы, исполняющие роли официантов, начинали требовать оплату, угрожая расправой, заставляли оформить микрозайм.

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Один из потерпевших сообщил правоохранителям, что через сайт знакомств познакомился с девушкой по имени Алина, которая пригласила его в кафе. С мужчины потребовали 37 тысяч рублей за чай и фруктовую нарезку.

После отказа оплаты злоумышленники отобрали у мужчины мобильный телефон и вынудили подписать расписку о долге. Известно, что от действий группы пострадали еще как минимум две мужчин.

Суд избрал четырем подозреваемым мужчинам в возрасте от 17 до 26 лет меру пресечения в виде заключения под стражу, а 21-летную девушку отправили под домашний арест.